Pakistan opt to bat first against Afghanistan in T20I Tri-Series final

SHARJAH – Pakistan captain Salman Ali Agha has won the toss and opted to bat first against Afghanistan in the T20I Tri-Series final at Sharjah Cricket Stadium on Sunday.

Pakistan Playing XI: Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Fakhar Zaman, Salman Ali Agha (c), Hasan Nawaz, Mohammad Haris (wk), Faheem Ashraf, Shaheen Afridi, Sufiyan Muqeem, Abrar Ahmed

Afghanistan Playing XI: Rahmanullah Gurbaz (wk), Ibrahim Zadran, Sediqullah Atal, Darwish Rasooli, Karim Janat, Azmatullah Omarzai, Rashid Khan (c), Mohammad Nabi, AM Ghazanfar, Noor Ahmad, Fazalhaq Farooqi

