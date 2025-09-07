Pakistan opt to bat first against Afghanistan in T20I Tri-Series final

SHARJAH – Pakistan captain Salman Ali Agha has won the toss and opted to bat first against Afghanistan in the T20I Tri-Series final at Sharjah Cricket Stadium on Sunday.
Pakistan Playing XI: Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Fakhar Zaman, Salman Ali Agha (c), Hasan Nawaz, Mohammad Haris (wk), Faheem Ashraf, Shaheen Afridi, Sufiyan Muqeem, Abrar Ahmed
Afghanistan Playing XI: Rahmanullah Gurbaz (wk), Ibrahim Zadran, Sediqullah Atal, Darwish Rasooli, Karim Janat, Azmatullah Omarzai, Rashid Khan (c), Mohammad Nabi, AM Ghazanfar, Noor Ahmad, Fazalhaq Farooqi