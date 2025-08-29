Friday, August 29, 2025

Pakistan elect to bat first against Afghanistan in Tri-series opener

SHARJAH – Pakistan captain Salman Ali Agha has won the toss and elected to bat first against Afghanistan in the opening match of the T20I tri-series at the Sharjah Cricket Stadium on Friday.

Pakistan XI: Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Fakhar Zaman, Salman Ali Agha (capt), Hasan Nawaz, Mohammad Nawaz, Mohammad Haris (wk), Faheem Ashraf, Shaheen Shah Afridi, Haris Rauf, Sufiyan Muqeem

Afghanistan XI: Rahmanullah Gurbaz (wk), Ibrahim Zadran, Sediqullah Atal, Darwish Rasooli, Karim Janat, Azmatullah Omarzai, Rashid Khan (capt), Mohammad Nabi, Mujeeb Ur Rahman, Fazalhaq Farooqi, Fareed Ahmed

