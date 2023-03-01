Karachi Kings win toss, opt to bowl first against Peshawar Zalmi in PSL8 clash

By
Junaid Usman
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thePSLt20/Twitter
thePSLt20/Twitter

RAWALPINDI – Karachi Kings on Wednesday won the toss and decided to bowl against Peshawar Zalmi in the 17th fixture of the eighth edition of the Pakistan Super League (PSL).

Playing XI

Karachi Kings: Imad Wasim (c), Haider Ali, Andrew Tye, Mohammad Amir, Imran Tahir, Matthew Wade, Shoaib Malik, Aamer Yamin, James Fuller, Adam Rossington, Akif Javed, Mohammad Akhlaq (wk), Irfan Khan Niazi, Qasim Akram, Mohammad Umar, Sharjeel Khan, Tayyab Tahir, Tabraiz Shamsi, Ben Cutting, Musa Khan, Faisal Akram

Peshawar Zalmi: Babar Azam (c), Rovman Powell, Wahab Riaz, Arshad Iqbal, Danish Aziz, Mohammad Haris (wk), Bhanuka Rajapaksa, Mujeeb Ur Rehman, Aamer Jamal, Saim Ayub, Salman Irshad, Haseebullah Khan, Khurram Shahzad, Richard Gleeson, Sufyan Muqeem, Tom Kohler-Cadmore, Usman Qadir, Jimmy Neesham, Haris Sohail

 

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