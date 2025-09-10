AGL72.19▼ -0.71 (-0.01%)AIRLINK155.63▼ -1.88 (-0.01%)BOP18.68▲ 0.02 (0.00%)CNERGY7.16▲ 0.01 (0.00%)DCL14.13▼ -0.26 (-0.02%)DFML35.16▲ 0.61 (0.02%)DGKC239.7▼ -0.42 (0.00%)FCCL58.91▲ 0.48 (0.01%)FFL18.58▼ -0.08 (0.00%)HUBC197.07▲ 1.55 (0.01%)HUMNL17.67▲ 1.5 (0.09%)KEL5.6▼ -0.15 (-0.03%)KOSM6.73▼ -0.01 (0.00%)MLCF106.84▼ -0.22 (0.00%)NBP177.31▲ 1.36 (0.01%)OGDC272.92▼ -0.23 (0.00%)PAEL54.84▼ -0.74 (-0.01%)PIBTL13▼ -0.09 (-0.01%)PPL196.06▲ 3.48 (0.02%)PRL32.26▼ -0.08 (0.00%)PTC24.82▲ 0.67 (0.03%)SEARL118.11▲ 1.99 (0.02%)TELE8.09▲ 0.04 (0.00%)TOMCL54.43▲ 0.55 (0.01%)TPLP10.33▼ -0.06 (-0.01%)TREET25.1▲ 0.6 (0.02%)TRG62.27▲ 3.68 (0.06%)UNITY28.06▲ 0.37 (0.01%)WTL1.56▲ 0.04 (0.03%)
Wednesday, September 10, 2025

India opt to field against UAE in Asia Cup 2025 match

India Opt To Field Against Uae In Asia Cup 2025 Match

DUBAI – Indian captain Suryakumar Yadav has won the toss and opted to field against the United Arab Emirates (UAE) in the Group A match of the Asia Cup 2025 at Dubai International Cricket Stadium in Dubai on Wednesday.

UAE Playing XI: Muhammad Zohaib, Muhammad Waseem (capt), Asif Khan, Alishan Sharafu, Rahul Chopra (wk), Dhruv Parashar, Harshit Kaushik, Haider Ali, Muhammad Rohid, Junaid Siddique, Simranjeet Singh

India Playing XI: Shubman Gill, Abhishek Sharma, Suryakumar Yadav (capt), Tilak Varma, Sanju Samson (wk), Shivam Dube, Hardik Pandya, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Varun Chakravarthy, Jasprit Bumrah

Latest News

Popular News

Get Alerts
© 2024 All rights reserved | Pakistan Observer