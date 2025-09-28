India opt to bowl against Pakistan in T20 Asia Cup 2025 final

DUBAI – Indian captain Suryakumar Yadav has won the toss and opted to bowl first against Pakistan in the T20 Asia Cup 2025 final at Dubai International Cricket Stadium in Dubai on Sunday.

Pakistan Playing XI: Fakhar Zaman, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Salman Ali Agha (capt), Hussain Talat, Mohammad Haris (wk), Mohammad Nawaz, Faheem Ashraf, Shaheen Shah Afridi, Haris Rauf, Abrar Ahmed

India Playing XI: Abhishek Sharma, Shubman Gill, Suryakumar Yadav (capt), Tilak Varma, Sanju Samson (wk), Shivam Dube, Rinku Singh, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Varun Chakravarthy