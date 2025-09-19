India opt to bat first against Oman in T20 Asia Cup 2025 match

ABU DHABI – Indian skipper Suryakumar Yadav has won the toss and opted to bat first against Oman in the Group A match of the Men’s T20 Asia Cup 2025 in Abu Dhabi on Friday evening.
India Playing XI: Abhishek Sharma, Shubman Gill, Sanju Samson, Hardik Pandya, Suryakumar Yadav (capt), Tilak Varma, Shivam Dube, Axar Patel, Harshit Rana, Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav
Oman Playing XI: Jatinder Singh (capt), Aamir Kaleem, Hammad Mirza, Vinayak Shukla (wk), Shah Faisal, Mohammad Nadeem, Aryan Bisht, Zikria Islam, Shakeel Ahmed, Samay Shrivastava, Jiten Ramanandi