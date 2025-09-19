AGL71.43▼ -1.21 (-0.02%)AIRLINK158.22▼ -2.57 (-0.02%)BOP26.26▲ 2.38 (0.10%)CNERGY8.12▼ -0.29 (-0.03%)DCL15.15▼ -0.42 (-0.03%)DFML35.57▼ -0.88 (-0.02%)DGKC244.58▼ -1.49 (-0.01%)FCCL60.13▲ 1.13 (0.02%)FFL21.73▲ 0.22 (0.01%)HUBC206.67▲ 8.98 (0.05%)HUMNL16.69▼ -0.36 (-0.02%)KEL5.76▲ 0.01 (0.00%)KOSM7.77▼ -0.19 (-0.02%)MLCF107.53▼ -0.6 (-0.01%)NBP189.06▼ -0.63 (0.00%)OGDC277.26▲ 5.14 (0.02%)PAEL55.14▼ -0.45 (-0.01%)PIBTL13.85▲ 0.56 (0.04%)PPL191.09▼ -0.65 (0.00%)PRL36.06▼ -0.72 (-0.02%)PTC25.89▲ 1.65 (0.07%)SEARL118.39▼ -3.43 (-0.03%)TELE9.56▼ -0.2 (-0.02%)TOMCL70.9▲ 1.93 (0.03%)TPLP11.6▼ -0.49 (-0.04%)TREET26.56▼ -0.65 (-0.02%)TRG79.7▲ 2.94 (0.04%)UNITY28.95▲ 0.39 (0.01%)WTL1.68▼ -0.1 (-0.06%)
Friday, September 19, 2025

India opt to bat first against Oman in T20 Asia Cup 2025 match

ABU DHABI – Indian skipper Suryakumar Yadav has won the toss and opted to bat first against Oman in the Group A match of the Men’s T20 Asia Cup 2025 in Abu Dhabi on Friday evening.

India Playing XI: Abhishek Sharma, Shubman Gill, Sanju Samson, Hardik Pandya, Suryakumar Yadav (capt), Tilak Varma, Shivam Dube, Axar Patel, Harshit Rana, Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav

Oman Playing XI: Jatinder Singh (capt), Aamir Kaleem, Hammad Mirza, Vinayak Shukla (wk), Shah Faisal, Mohammad Nadeem, Aryan Bisht, Zikria Islam, Shakeel Ahmed, Samay Shrivastava, Jiten Ramanandi

