Johannesburg :CAF Confederation Cup leading scorers ahead of play-off second legs this week: 4: Bizimana (APR/RWA), El Kaabi (Renaissance Berkane/MAR) 3: Bocco, Okwi (both Simba/TAN), Gomaa (Al Masry/EGY), Lafoudre (Port Louis/MRI), Ndiaye (Generation Foot/SEN), Tony (Petro Atletico/ANG)

Orignally published by APP