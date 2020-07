City Eid prayer timings

The following are Eid prayer timings in different city mosques on Eidul Azha.

5:45 Masjid Khatm Nabuwwat Muslim town, Masjid Al Rafiq Gulsitan colony Mustafa abad, Jamia Fatima tuz Zohra workshop chowk gulberg, Makki masjid New Anarkali, Masjid khatm Nabuwwat Shadipura, Masjid Thane wali Shahdara.

6:00 Masjid Australia McCleod road, Masjid Talwar wali New Anarkali, Masjid National bank colony, Masjid Rahmatul lil Alamin madina colony, madani masjid Alhamd colony Neelum Block, masjid Qasmia Rehmanpura, masjid Ehsan choburji, Masjid Haleema Sadia chohan road.

6:15 Masjid Alfazal Sadiq colony, Masjid Hanafia Sutlej block.

6:30 Masjid Aisha Muslim town, Masjid Alzohra J block Sabzazar, Masjid Hassan bin Sabit, Masjid haniafia Najaf Colony, Masjid Hanafia Qadria chowk yadgar, masjid Zubair G block Gulshan Ravi, masjid Al hilal choburji, masjid kausar lunda bazaar, masjid Rehmatal lil Alamin peoples colony Ferozwala, Aisha Shadi hall Sozo water park jallo more.

6:45 Jama Masjid Hanafia Ghausia cooper road, jama masjid Saiful Muluk Dil Mohammad raod. Gwalmandi, Masjid Ahmad Ali Lahori Icchra, Darul Uloom Madania Rasool Park Sabzazar, Masjid Pakistan Mint, Masjid Bismillah Shadipura, Masjid Sadi park Mozang, Masjid Aisha Shadipura, Masjid Abdullah Bin Masood L block Johar town,

7:00 Masjid Punjab University New campus, Jamia Begman Siddiq Akbar colony Bund road, Masjid Umar Farooq Shama park, Masjid Noori Shahdara, Masjid Siddiq Akbar Pindi stop Kot Lakhpat, DHA sector, Tower Wali Ground Railway Road Raiwind mosques.

7:30 Ittefaq Jamia Masjid, Model Town H Block Jamia Mosque, Phase 1 Sectors A, B, C, K, M, N, Phase 2 Sectors Q, S, V, Phase 3 Sectors X, Z, XX, Phase 4 Sectors AA, BB, CC, GG, HH, Phase 5 Sectors A, C, F, H, Phase 6 Sectors B, C, E, J, K and Phase 8 Sectors C, D, E and M.

08:00 DHA Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4 and Sector A of Phase 6 Jamia Mosques.