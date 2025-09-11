AGL71.73▼ -0.46 (-0.01%)AIRLINK155.64▲ 0.01 (0.00%)BOP18.17▼ -0.51 (-0.03%)CNERGY7.16▲ 0 (0.00%)DCL13.99▼ -0.14 (-0.01%)DFML34.84▼ -0.32 (-0.01%)DGKC235.34▼ -4.36 (-0.02%)FCCL58.15▼ -0.76 (-0.01%)FFL18.4▼ -0.18 (-0.01%)HUBC195.67▼ -1.4 (-0.01%)HUMNL17.8▲ 0.13 (0.01%)KEL5.54▼ -0.06 (-0.01%)KOSM6.66▼ -0.07 (-0.01%)MLCF106.24▼ -0.6 (-0.01%)NBP175.95▼ -1.36 (-0.01%)OGDC270.74▼ -2.18 (-0.01%)PAEL56.23▲ 1.39 (0.03%)PIBTL12.88▼ -0.12 (-0.01%)PPL191.16▼ -4.9 (-0.02%)PRL32.38▲ 0.12 (0.00%)PTC24.19▼ -0.63 (-0.03%)SEARL119.5▲ 1.39 (0.01%)TELE8.26▲ 0.17 (0.02%)TOMCL54.94▲ 0.51 (0.01%)TPLP10.3▼ -0.03 (0.00%)TREET26.28▲ 1.18 (0.05%)TRG62.47▲ 0.2 (0.00%)UNITY27.81▼ -0.25 (-0.01%)WTL1.59▲ 0.03 (0.02%)
Thursday, September 11, 2025

Bangladesh opt to field against Hong Kong in Asia Cup 2025 match

ABU DHABI – Bangladesh captain Litton Das has won the toss and opted to field against Hong Kong in the Group B match of the Men’s T20 Asia Cup 2025 in Abu Dhabi on Thursday.

Hong Kong Playing XI: Zeeshan Ali (wk), Anshy Rath, Babar Hayat, Nizakat Khan, Kalhan Challu, Kinchit Shah, Yasim Murtaza (capt), Aizaz Khan, Ayush Shukla, Ateeq Iqbal, Ehsan Khan

Bangladesh Playing XI: Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Litton Das (capt & wk), Towhid Hridoy, Shamim Hossain, Jaker Ali, Mahedi Hasan, Tanzim Hasan, Rishad Hossain, Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman

