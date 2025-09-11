Bangladesh opt to field against Hong Kong in Asia Cup 2025 match

ABU DHABI – Bangladesh captain Litton Das has won the toss and opted to field against Hong Kong in the Group B match of the Men’s T20 Asia Cup 2025 in Abu Dhabi on Thursday.
Hong Kong Playing XI: Zeeshan Ali (wk), Anshy Rath, Babar Hayat, Nizakat Khan, Kalhan Challu, Kinchit Shah, Yasim Murtaza (capt), Aizaz Khan, Ayush Shukla, Ateeq Iqbal, Ehsan Khan
Bangladesh Playing XI: Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Litton Das (capt & wk), Towhid Hridoy, Shamim Hossain, Jaker Ali, Mahedi Hasan, Tanzim Hasan, Rishad Hossain, Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman