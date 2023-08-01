ISLAMABAD – The Capital Development Authority (CDA) has taken notice of the illegal housing schemes being run in Islamabad without getting any official approval.
The unapproved projects do not only pose a threat to the urban planning and development of the capital city but also to buyers and investors, who can lose their hard-earned money to the illegal schemes.
Furthermore, the housing societies, which have not obtained No-Objection Certificate (NOC), also lacked basic infrastructure, safety standards and other facilities required to get the projects approved by the authorities.
Keeping in view all the aspects, the CDA has warned the public to obtain all information about the legitimacy of the projects related to housing and agro-farming schemes before making the investment.
The authority has also issued a list of the illegal housing schemes in all zones of Islamabad.
Zone 1
Abdullah Town, H-17
Ammar Town, H-17
Chinnar Town, H-17
Gulshan-e-Taleem, H-15
Jhangi Sayedain Homes, H-15
Peral Orchard, H-17
Qamar Garden, H-15
Sher Zaman Garden, H-17
Shifa International Housing Society, H-17
Talha Farms, H-17
Tayyab Garden H-15
Zammar Valley, H-17
Ahmad Town, D-14
Awan Town, D-14
Capital Hills Residencia, D-14
Green Valley Phase-II, E-15
Green Valley, D-14
Margalla View Valley, D-14
Paradise Valley, D-14
Shehzad Town, E-15
Zone 2
Green City, Sector D-17, E-17
Gulshan-Rehman Sector C-17,D-17
Islamabad Co-operative Farming Scheme, Sector D-17
Jamal Akber Colony, Tarnol phatak
Pakistan Overseas Housing Scheme, Sector F-16
Pakistan Town Phase-II G-16, F-16
Taj Seventeen West, Luxury Apartments & Shops
Zone 3
Al Rayan Society
Ali Town
Arcadia City
Aryan Enclave, Korang road, Banni Galla
Green Hills
Green Meadows (North Ridge) Housing Scheme
Major Makhdom Society
Zone 4
Abdullah Gardens, Kurri Road
Abu Bakar Town, Islamabad Expressway
Adil Farms, Simly Dam Road
Adil Valley, Simly Dam Road
Al-Huda Town, Lehtrar Road
Al-Nahal Housing Scheme, Simly Dam Road
Al-Rahman Villas, Kurri Road, near Attock Petroleum
Al-Rehman City View, Lehtrar Road, near PINSTECH, Nailore
Al-Syed Avenue, Park Road
Ali Model Town
Ameer Khan Enclave, Mallah Road, near Bahria Enclave-I
Arslan Town, Lehtrar Road, adjacent to Alhamra Hills
Asian Ranches Villas, located at Lehtrar, Simly Dam link road Zone-4(D), Islamabad
Babar Enclave, Mura Noor
Badar Farms, Simly Dam Road
Baylee Town, Kurri Road, near Attock Petroleum
Bhara Kahu Enclave, Islamabad
Blue Enclave / Star Home, located at Lehtrar, Simly Dam link road, Zone-4(d), Islamabad
Burma Town, Lehtrar Road
Canterbury Enclave near Park Road
Capital Gardens, Lehtrar Road
City Town, Lehtrar Road
City Views near Nilore Islamabad
Commoners Sky Gardens (Flyover Valley)
Danyal Town, Hurno Thanda Pani, Lehtrar Road
Doctor’s Enclave, Simly Dam Road
Dream Land City, Lehtrar Road Thanda Pani
Faisal Town, Islamabad Expressway
Gakkhar Town, Lehtrar Road
Galaxy Enclave/ Mufti Mehmood Enclave, Lehtrar Road
Ghouri Gardens, Lehtrar Road
Ghouri Town (All Phases in Zone-4), Islamabad Expressway
Government Officers Co-operative Farming Scheme
Green Avenue, Park Road
Green Avenue-II, Kuri Road
Green Fields, Simly Dam Road
Green Residencia. Lehtrar Road having head office opposite to Shaheen Town Phase-I, near Petrol Pump Jhang Syedaan
Green Valley (Phase-I & II), Simly Dam Road
Green Valley, Karor Road, Pehont, near Quran Complex, Zone-4(D), Islamabad sponsored by Raja Nasir & Ch. Amjad
Green View Villas, Lehtrar Road
Gulberg Town (Phase-I & II), Lehtrar Road
Gulf Residencia, Lehtrar Road
Hameed Town (Mouza Mohrian), Kuri Road
Hill View Houses, Simly Dam Road
Ideal Residencia, near Park Enclave, Kurri
Iqbal Town, Islamabad Expressway
Islamabad Farms, Simly Dam Road
Ittefaq Town, Old Kirpa Road, Lehtrar Road
J&K Farms, Islamabad Highway
Japan Valley, Kirpa Road, Lehtrar Road
Kiyani Town, Kirpa Road, Lehtrar Road
Kohsaar Enclave, Jandala road, near Naval Farms Simly Dam road
M/s Tricon Agro Farms, Simly Dam Road
Madina Enclave, Phase-I, located at Lehtrar, Simly Dam link road, Zone-4(d), Islamabad
Makkah Town, Hurno Thanda Pani, Lehtrar Road
Margalla Garden, Lehtrar Road
Marwa Town, Islamabad Highway
Media City-I, Kirpa Road, off Lehtrar Road
Mufti Mehmood Enclave, Lehtrar Road
Muslim Town, Simly Dam Road
Muzaffar Abad Town (Pind Bhegewal), Simly Dam Road
New University Town (near COMSATS) Park Road
OGDCL Town, near Chattar, Murree Road
Olive Wood Farms, Simly Dam Road
Paradise Point Housing Scheme, Lehtrar Road Islamabad
Park Lane Valley, Park Road
PTV Colony, Simly Dam Road
Qurtabal Town, Islamabad Highway
Rawal Enclave, Kurri Road
Rawal Enclave, Phase-III, Lethrar Road, Tumair, Islamabad. Head Office: Heaven Street Near Head Start School, Kurri Road, Islamabad
Royal Avenue, Park Road
Royal City/Royal Villas (near PINSTECH,Nilore), Lehtrar Road
Royal Homes Residencia, Lehtrar Road
Saif Garden, Kirpa Road, Lehtrar Road
Samaa Town, Kirpa Road, Lehtrar Road
Satti Town, Lehtrar Road
Shaheen Farms, Simly Dam Road
Simly Valley (Phase-I & II), Simly Dam Road
Small Scale Housing Project developed by Mr. Shahzad, Sanjania Road opposite Beaconhouse Newlands, Bani Galla
Spring Valley, Simly Dam Road
The Enclave, Bani Gala road
Usama Town, Hurno Thanda Pani, Nilore Islamabad
Vista Valley, Lehtrar Road
Yaar Muhammad, Bani Gala
Zahoor Town, Lehtrar Road
Zone 5
Aiza Garden, kahuta road
Aiza Garden, Mouza Lohi Bher Dakhli Jawa
Aliya Town, Mouza Lohi Bher Dokhli Jawa
Askaria Town, Japan Road
Ayesha Town, Navy road, Rawat
Azim Town, Kahuta Road
Bankers City, Dharwala Road
Canyon Views, Islamabad Highway
Danyal Town, Hoan Dhamyal, Sihala
Dhanyal Town, Kahuta Road
DownTown Residencia, Islamabad Expressway
Fatima Villa, GT Road
Fiza Town, Hoan Dhamyal, Sihala
Ghouri Town, Phases in Zone-5 Japan Road, Islamabad Highway
Gulshan-e-Danish, GT Road
Gulshan-e-Rabia, Japan Road
Gulshan-e-Rehman , Japan Road
Judicial Employees Housing Scheme, Kirpa Chirah Road
National Police Foundation, PWD Road, Islamabad Highway
New Model Town Humak / Roshan Enclave, Mouza Niazian
Pak PWD, Islamabad Highway
Parliamentarians Enclave, Japan Road
Rasheed Town, Japan Road
Rawat Enclave, main Rawat chowk
Rawat Housing Scheme, G.T road, Rawat
River View, Kahuta Road
Sadozai Town, Kangota Sayedan
Samana Smart City and Sawan Farm House
Tele Town, Japan Road
Television Media Town