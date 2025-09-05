Afghanistan opt to bat first against UAE in T20I Tri-Series match

SHARJAH – Afghanistan captain Rashid Khan has won the toss and opted to bat first against the United Arab Emirates (UAE) in the sixth match of the T20I Tri-Series at the Sharjah Cricket Stadium on Friday.
Afghanistan Playing XI: Rahmanullah Gurbaz (wk), Ibrahim Zadran (c), Karim Janat, Azmatullah Omarzai, Noor Ahmad, Gulbadin Naib, Sharafuddin Ashraf, Mohammad Ishaq, Mujeeb-Ur-Rahman, Fareed Ahmad Malik, Abdullah Ahmadzai
UAE Playing XI: Muhammad Waseem (c), Muhammad Zohaib, Asif Khan, Alishan Sharafu, Rahul Chopra (wk), Harshit Kaushik, Haider Ali, Muhammad Farooq, Muhammad Rohid, Junaid Siddique, Simranjeet Singh