Afghanistan opt to bat first against Pakistan in Tri-Series match

SHARJAH – Afghanistan captain Rashid Khan has won the toss and opted to bat first against Pakistan in the fourth match of the Tri-Nation T20I Series at Sharjah Cricket Stadium on Tuesday evening.
Afghanistan Playing XI: Rahmanullah Gurbaz (wk), Ibrahim Zadran, Sediqullah Atal, Darwish Rasooli, Karim Janat, Azmatullah Omarzai, Rashid Khan (capt), Mohammad Nabi, AM Ghazanfar, Noor Ahmad, Fazalhaq Farooqi
Pakistan Playing XI: Saim Ayub, Sahibzada Farhan, Fakhar Zaman, Salman Agha (capt), Hasan Nawaz, Mohammad Nawaz, Mohammad Haris (wk), Faheem Ashraf, Shaheen Shah Afridi, Haris Rauf, Sufiyan Muqeem