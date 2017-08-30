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Wednesday, August 30, 2017
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PakObserver
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Gen (R) Mirza Aslam Beg
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M D Nalapat
M Ziauddin
Masood Khan
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Salahuddin Haider
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US playing a dangerous game
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Zahid Malik 1937-2016
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of 28
Mr Zahid Malik with President Asif Ali Zardari
Mr Zahid Malik with President Gen Musharraf and PM Shaukat Aziz
Mr Zahid Malik with PM Zulfiquar Ali Bhutto and Imam-e Kaaba
Mr Zahid Malik with Mohtarma Benazir Bhutto
Mr Zahid Malik with President Asif Ali Zardari
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